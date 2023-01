Probabili formazioni Inter-Empoli, diciannovesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Inter-Empoli, match valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. I nerazzurri sono reduci dall’impegno in Supercoppa Italiana contro il Milan e adesso vogliono dare seguito ai risultati in campionato, ottenendo un nuovo successo dopo quello di misura contro l’Hellas Verona. I toscani, dal loro canto, vanno a caccia di preziosi punti in ottica salvezza e, nonostante le insidie della sfida del Giuseppe Meazza, sono determinati a ben figurare. La gara andrà in scena alle ore 20:45 di lunedì 23 gennaio e sarà trasmessa in diretta su Dazn e Sky Sport. Ecco le possibili scelte dei due allenatori Simone Inzaghi e Paolo Zanetti.

Le probabili formazioni di Inter-Empoli

INTER – Sono ancora da valutare le condizioni di Lukaku e Brozovic che, in caso di forfait, potrebbero essere sostituiti da Dzeko ed Asllani.

EMPOLI – Satriano potrebbe affiancare Caputo nel reparto d’attacco, mentre a centrocampo dovrebbe esserci Grassi insieme a Marin e Bandinelli.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Calhanoglu, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez.

Ballottaggi: Dumfries 60% – Darmian 40%, Acerbi 60% – De Vrij 40%

Indisponibili: Brozovic, Lukaku, Handanovic.

Squalificati: –

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Marin, Grassi, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Satriano.

Ballottaggi: Bandinelli 55% – Akpa Akpro 45%, Satriano 60% – Bajrami 40%.

Indisponibili: Haas, Destro.

Squalificati: