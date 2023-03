Sci alpino, gigante maschile domenica Kranjska Gora 2023 oggi in tv: programma, orario e streaming

Il programma, gli orari e la diretta tv del secondo gigante maschile di Kranjska Gora 2023, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. Saranno ben otto gli azzurri al cancelletto di partenza: Filippo Della Vite, Luca de Aliprandini, Giovanni Borsotti, Simon Maurberger, Hannes Zingerle, Alex Vinatzer, Alex Hofer e Tobias Kastlunger. Appuntamento questa mattina, domenica 12 marzo, a partire dalle ore 9.30 con la prima manche, mentre la seconda è prevista alle ore 12.30.

Diretta tv – La gara verrà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD ed Eurosport 1, mentre lo streaming sarà affidato a Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.