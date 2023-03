Diffidati Lecce-Torino, granata a rischio squalifica in vista del Napoli

I diffidati di Lecce-Torino, ecco i granata a rischio squalifica in vista della sfida contro il Napoli. Sono ben tre i giocatori granata che in caso di ammonizione rimediata al Via del Mare andrebbero a saltare la successiva partita, casalinga, contro i partenopei che guidano il campionato. Si tratta di Lazaro, Sanabria e Schuurs, soprattutto gli ultimi due pedine fondamentali di Juric che dovranno evitare di rimediare il cartellino giallo.