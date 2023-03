Sci alpino, festa Shiffrin a Kvitfjell: la statunitense conquista la quinta Coppa del Mondo

Grazie al quinto posto nella discesa di Kvitfjell, Mikaela Shiffrin si è laureata campionessa del mondo di sci alpino per la quinta volta in carriera. Un trionfo che arriva con ben sette gare d’anticipo per la statunitense, che ha dominato in lungo e in largo nella stagione 2022/2023, confermandosi la più forte in circolazione. Dopo le affermazioni del triennio 2017-2019, per lei si tratta del secondo successo consecutivo dopo quello del 2022. Niente da fare per la svizzera Lara Gut-Behrami, seconda a oltre 700 punti di distanza: un gap impossibile da colmare da qui a fine stagione.