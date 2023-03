Pisa-Palermo oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Pisa-Palermo, match valevole per la ventottesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. I nerazzurri, dopo l’importante vittoria ottenuta contro il Parma, vogliono dare seguito ai risultati per avvicinarsi ulteriormente al secondo posto in classifica occupato dal Genoa. La compagine rosanero, dal suo canto, spera di strappare i tre punti dall’Arena Garibaldi per tornare ad una sola lunghezza di distanza dai loro rivali odierni. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 4 marzo alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

SITO SERIE B

RISULTATI E CLASSIFICA