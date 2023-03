Roma-Juventus, Pellegrini in dubbio: ha la febbre

Lorenzo Pellegrini rischia di saltare Roma-Juventus. Il capitano giallorosso è a forte rischio forfait per via di un attacco influenzale che lo ha colpito nella notte. Soltanto domani mattina sarà valutato in extremis per capire se potrà essere a disposizione di Mourinho per la partita contro i bianconeri. Il provino del numero 7, già abituato in stagione a giocare stringendo i denti, rivelerà se sarà disponibile o se al suo posto giocherà El Shaarawy.