Sci alpino, discesa maschile Aspen 2023 oggi in tv: programma, orario e streaming

Il programma, gli orari e la diretta tv della discesa maschile di Aspen 2023, valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. Al via la seconda trasferta nordamericana con la velocità come protagonista. Appuntamento questa sera, venerdì 3 marzo, a partire dalle ore 19.30.

IL CALENDARIO COMPLETO

LA START LIST

SEGUI LA DIRETTA

Diretta tv – Le gare saranno visibili su Raisport e su Eurosport o in alternativa in streaming su Rai Play e sul player di Eurosport oltre che sull’App di Dazn.