Sci alpino, discesa Aspen 2023 cancellata dopo i primi 24 per una bufera: beffato Sejersted

Grande beffa per Adrian Smiseth Sejersted che avrebbe vinto la discesa libera maschile di Aspen 2023, con il crono di 1:31.24. La gara però è stata interrotta e cancellata definitivamente dopo 24 atleti, per la pessima visibilità in pista. Ad Aspen infatti si è scatenata una vera e proprio bufera di neve, che ha fatto propendere per la cancellazione della gara. Diversi atleti infatti si sono riuniti dopo la discesa di Innerhofer, che aveva interrotto a metà pista la sua gara per la scarsa visibilità, votando per l’interruzione e dunque l’annullamento della gara.

Fin dall’inizio ci sono state difficoltà per gli atleti in pista, come dimostrato dagli ampissimi distacchi in classifica. Solamente i primi scesi infatti sono riusciti a realizzare una gara in condizioni normali, perchè poi la situazione è andata sempre più peggiorando fino a diventare insostenibile. Da regolamento, con la cancellazione definitiva prima della discesa di almeno 30 atleti, la gara quindi non è stata omologata e non ha assegnato punti di Coppa del Mondo.

CLASSIFICA PRIMA DELLA CANCELLAZIONE:

1.SEJERSTED Adrian Smiseth NOR 1:31.24

2.KRIECHMAYR Vincent AUT 1:31.50 (+0.26)

3.COCHRAN-SIEGLE Ryan USA 1:31.84 (+0.60)

4.HINTERMANN Niels SUI 1:32.56 (+1.32)

5.STRIEDINGER Otmar AUT 1:33.19 (+1.41)

6.KILDE Aleksander Aamodt NOR 1:32.87 (+1.63)

7.FERSTL Josef GER 1:33.17 (+1.93)

8.SCHIEDER Florian ITA 1:33.19 (+1.95)

9.CLAREY Johan FRA 1:33.27 (+2.03)

10.HEMETSBERGER Daniel AUT 1:33.50 (+2.26)

10.CRAWFORD James CAN 1:33.50 (+2,26)

12.PARIS Dominik ITA 1:33.65 (+2.41)

13.CASSE Mattia ITA 1:33.79 (+2.55)

15.MARSAGLIA Matteo ITA 1:34.43 (+3.19)

22. INNERHOFER Christof ITA 1:44.17 (+12.93)