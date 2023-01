Sci alpino, Coppa del Mondo maschile 2022/2023: la classifica generale aggiornata dopo gigante Adelboden

La classifica generale aggiornata della Coppa del Mondo maschile 2022/2023 di sci alpino dopo il gigante di Adelboden. Vince il solito Marco Odermatt, profeta in patria, e allunga sugli inseguitori. Bene Kristoffersen e Meillard, mentre tra gli italiani della vite fa un notevole balzo in avanti. Di seguito la graduatoria aggiornata.

CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA

1. Marco Odermatt (SUI) 1046

2. Aleksander Kilde (NOR) 646

3. Henrik Kristoffersen (NOR) 565

4. Vincent Kriechmayr (AUT) 432

5. Alexis Pinturault (FRA) 375

6. Manuel Feller (AUT) 370

7. Lucas Braathen (NOR) 365

8. Loic Meillard (SUI) 348

9. James Crawford (CAN) 317

10. Zan Kranjec (SLO) 290

GLI ITALIANI

23. Mattia Casse (ITA) 128

40. Filippo Della Vite (ITA) 80

42. Tommaso Sala (ITA) 75

52. Stefano Gross (ITA) 54

56. Dominik Paris (ITA) 50

60. Cristof Innerhofer (ITA) 49

63. Florian Schieder (ITA) 44

73. Matteo Marsaglia (ITA) 35

78. Guglielmo Bosca (ITA) 32

85. Tobias Kastlunger (ITA) 26

92. Luca De Aliprandini (ITA) 23

94. Simon Maurberger (ITA) 20

99. Giovanni Borsotti (ITA) 18

111. Giovanni Franzoni (ITA) 14

115. Giuliano Razzoli (ITA) 13

116. Nicolo Molteni (ITA) 12

129. Pietro Zazzi (ITA) 6