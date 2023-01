Lazio-Empoli, Zanetti: “Non dovremo abbassarci troppo, vogliamo portare a casa punti”

“La Lazio, per quello che ha dimostrato in questo campionato, a parte l’ultimo risultato, è una squadra che ha la mentalità giusta, una squadra a tratti con chi è impossibile giocare, dall’ambiente forte. Ha una idea di calcio che tutti conosciamo, quella del mister, che io ho ammirato da studioso del calcio, e insieme alla sua idea ha campioni, giocatori forti e di talento. È una squadra importante. Dobbiamo cercare di non abbassarci troppo, di non portare il pericolo in casa“. Così Paolo Zanetti traccia la via ai suoi in vista della partita contro la Lazio. Il tecnico dell’Empoli torna poi sul pareggio contro l’Udinese nel turno infrasettimanale: “Abbiamo fatto delle buone cose, ma potevamo produrre di più. Abbiamo avuto anche 4 contro 2 e non siamo riusciti a chiudere la partita. Dobbiamo fare ancora molta strada. Non abbiamo perso nulla del nostro spirito e della voglia di portare a casa punti in tutti i campi“.

Infine, il ricordo di Gianluca Vialli: “Mi aveva chiamato prima dell’inizio del campionato, aveva stima di me e voleva conoscermi. Per me è stato un piacere enorme e quella chiamata mi è rimasta dentro. Purtroppo è l’ennesima perdita che lascia un vuoto incredibile: si siederà a fianco di Pelè e dei tanti grandi campioni che ci hanno lasciato”.