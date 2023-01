Sci, Bassino: “So che posso sciare meglio, sono molto contenta”

“So che posso sciare meglio ma sono molto felice. Eravamo tutte molto vicine dopo la prima manche, oggi la neve era bella, dura e divertente”. Sono le parole di Marta Bassino, oggi seconda nel primo dei due slalom giganti di Coppa del mondo di Kranjska Gora vinto a sorpresa dalla canadese Valerie Grenier, salita per la prima volta sul podio in una gara del Circo bianco. L’azzurra, al 26esimo podio in carriera, resta leader della classifica di specialità. “Chiaramente tenere il pettorale rosso e’ bello e voglio portarlo fino a fine stagione ma passa in secondo piano perché vivo giorno per giorno, manche dopo manche, non guardo alla classifica perche’ la cosa che mi preme di piu’ e’ come riesco a sciare”, ha detto la sciatrice dell’Esercito che in vista della gara di domani ha detto, “questa pista mi piace molto, posso far meglio nel pezzettino centrale”. Domani prima manche alle ore 9,30, seconda alle 12,30.