Sci alpino, Coppa del Mondo femminile 2023/2024: classifica aggiornata dopo discesa Crans Montana

Lara Gut-Behrami vince la discesa di Crans Montana, in Svizzera, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2023/2024. Pirovano è quarta a 30 centesimi (1:19.41), una sorprendente Bassino è quinta a 35 centesimi (1:19.49) e Brignone chiude il terzetto azzurro posizionandosi al sesto posto a 46 centesimi (1:19.57). In classifica generale Gut approfitta delle assenze e allunga a +105 su Shiffrin, +512 su Vlhova, +522 su Goggia e +534 su Hector. Brignone terza a 346 dalla sciatrice svizzera.

CLASSIFICA AGGIORNATA

Lara Gut-Behrami SUI 1214 Mikaela Shiffrin USA 1209 Federica Brignone ITA 928 Petra Vlhova SVK 802 Sofia Goggia ITA 792 Sara Hector SWE 780 Michelle Gisin SUI 580 Cornelia Huetter AUT 503 Alice Robinson NZL 484 Zrinka Ljutic CRO 580

LE ALTRE ITALIANE

12. Marta Bassino ITA 468

33. Laura Pirovano ITA 191

49. Nicol Delago ITA 122

52. Roberta Melesi ITA 116

59. Martina Peterlini ITA 82

68. Marta Rossetti ITA 67

70. Elisa Platino ITA 58

78. Nadia Delago ITA 39

81. Lara Della Mea ITA 38

82. Asja Zenere ITA 36

86. Teresa Runggaldier ITA 33

101. Vicky Bernardi ITA 16

106. Vera Tschurtschenthaler 13

110. Lucrezia Lorenzi ITA 10