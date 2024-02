Discesa Crans Montana 2024, risultati e classifica: vince Gut, Pirovano 4ª davanti a Bassino e Brignone

Lara Gut-Behrami vince la discesa di Crans Montana, in Svizzera, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2023/2024. La 32enne di Sorengo trionfa nella gara di casa sfruttando l’assenza per infortunio di Goggia, che resta prima per soli 41 punti nella classifica di specialità. 1:19.11 il tempo di Gut, che rifila 21 centesimi a Flury e Huetter, seconde ex aequo in 1:19.32. Gara dolce e amara per l’Italia, che ne piazza tre in top ten, ma tutte ai piedi del podio. Pirovano è quarta a 30 centesimi (1:19.41), una sorprendente Bassino è quinta a 35 centesimi (1:19.49) e Brignone chiude il terzetto azzurro posizionandosi al sesto posto a 46 centesimi (1:19.57). Distacchi risicati con Venier che chiude le prime dieci a 59 centesimi da Gut (1:19.57). Fuori l’americana Isabella Wright, con il pettorale numero 3, in difficoltà come tutte le sue connazionali (Wiles 14ª e Macuga 20ª). Lontane le sorelle Delago. Nicol chiude a 1.00, Nadia a 2.25. Teresa Runggaldier a 1.33 in top 20. In classifica generale Gut approfitta delle assenze e allunga a +105 su Shiffrin, +512 su Vlhova, +522 su Goggia e +534 su Hector. Brignone terza a 346 dalla sciatrice svizzera.

“Ovviamente i centesimi bruciano sempre un po’ – ha detto Pirovano -, però mi piace guardare il lato positivo: era una gara corta e sapevamo che saremmo state tutte molto vicine. E’ vero che ho due atlete davanti a nove centesimi, ma ne ho tante dietro a pochissimo. Comunque sono lì, appena sotto il podio e ci sono ancora due gare. Spero di riuscire a migliorare”.

“Una delle migliori discese della mia carriera, – ha dichiarato Bassino – e questa è una discesa vera. Sono molto contenta perché ho evitato di fare gli errorini che avevo commesso durante le prove, a mettere tutto insieme. In realtà non me l’aspettavo perché questa neve ti rallenta tantissimo se fai un minimo errore. Siamo lì, vicino alle migliori. Io ho una sciata più solida ultimamente e sto proseguendo su questa strada che mi per mette di far bene in tutte le condizioni”.

“Ho sbagliato la penultima curva – ha commentato Brignone -, butto via gare su gare con intermedi ottimi. Comunque un sesto posto per me in discesa per me è un buon risultato. Voglio guardare il bicchiere mezzo pieno. Avrei potuto essere sul podio di sicuro. Ho provato a fare la gara al mio massimo, ma purtroppo quell’errore mi è costato tanto. Sono di nuovo in crescendo, devo riuscire ad essere in gara al 100%. Oggi ho fatto una buona prova. Non ero ancora così sciolta, ma meno rigida del solito, ma ho fatto le curve al momento giusto. Un errore ci sta e domani ci riprovo”.

CLASSIFICA FINALE

1. Gut 1:19.11

2. Flury 1:19.32 (+0.21)

2. Huetter 1:19.32 (+0.21)

4. Pirovano 1:19.41 (+0.30)

5. Bassino 1:19.49 (+0.35)

6. Brignone 1:19.57 (+0.46)

7. Nufer 1:19.62 (+0.51)

8. Raedler 1:19.64 (+0.53)

9. Stuhec 1:19.65 (+0.54)

10. Venier 1:19.70 (+0.59)

16. Nicol Delago 1:20.11 (+1.00)

21. Runnggaldier 1:20.44 (+1.33)

31. Melesi 1:21.29 (+2.18)

32. Nadia Delago 1:21.36 (+2.25)

35. Bernardi 1:21.59 (+2.47)

37. Thaler 1:21.72 (+2.61).