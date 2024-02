Verona-Juventus, rivedi la conferenza stampa di Massimiliano Allegri (VIDEO)

di Giorgio Billone 9

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Verona-Juventus, match della venticinquesima giornata di Serie A. Tanti i temi toccati: dal momento negativo vissuto dai bianconeri al suo futuro, dal fatto che da tre anni ormai non si vince un trofeo alle situazioni tattiche, di seguito ecco allora il video per riascoltare tutte le parole dell’allenatore livornese alla vigilia di un impegno importante.