Sci alpino, combinata maschile Mondiali Courchevel/Méribel 2023: Norvegia e Svizzera favorite, quattro azzurri al via

Dopo le donne, è il momento anche per gli uomini di fare il proprio esordio ai Mondiali 2023 di Courchevel/Méribel. Ieri è stata scritta la storia per l’Italia con la medaglia d’oro di Federica Brignone nella combinata femminile, e adesso anche gli uomini si cimentano nella stessa specialità: si parte alle ore 11 con il super-G, mentre alle ore 14.30 sarà il momento dello slalom che deciderà la sfida regalando le prime medaglie. L’ultima combinata alpina risale alle Olimpiadi di Pechino 2022, gara vinta dall’austriaco Johannes Strolz davanti al norvegese Aleksander Aamodt Kilde e al canadese James Crawford. Ma chi sono i favoriti di questi Mondiali?

I FAVORITI – La Svizzera punta tutto su Loic Meillard, capace di fare due belle manche sia sul veloce che sul tecnico, ma non rinuncia al re della Coppa del Mondo Marco Odermatt, che partirà a tutta nel super-G per poi cercare di difendersi in slalom, dove però l’allenamento non è stato molto. Il 25enne ha ottenuto buoni risultati da giovane in combinata, come l’oro mondiale juniores a Davos 2018. Grande rivale della Svizzera sarà la Norvegia, che ha dovuto però rinunciare a Lucas Braathen, operato qualche giorno fa per un’appendicite. Tante chance per Atle Lie Mcgrath, fortissimo in slalom ma che sa difendersi molto bene anche in super-G, dove a Beaver Creek ha disputato una buonissima gara all’esordio nella specialità chiudendo al quinto posto. Occhio anche all’argento olimpico Aleksander Aamodt Kilde, che partirà a tutta sul veloce cercando di cavarsela poi tra i pali stretti.

L’ITALIA – In casa azzurra saranno in quattro al via: Dominik Paris, Mattia Casse, Tobias Kastlunger e Giovanni Borsotti. Quest’ultimo andrà a caccia di un risultato importante viste le sue capacità sia nelle discipline tecniche che in quelle veloci, mentre per gli altri tre potrebbe essere una buona opportunità per prepararsi al meglio in vista dei prossimi impegni. Paris e Casse puntano tutto sul super-G, mentre Kastlunger testerà la pista tra i pali stretti.