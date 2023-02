Nba, Boston ok con Tatum a Detroit. Golden State vola anche senza Curry: Thunder travolti

Senza Steph Curry – e sarà così per ancora qualche settimana – Golden State vince e convince. Anzi, dilaga contro i Thunder, battuti 141-114 in un match che nel primo quarto si era chiuso col vantaggio di +6 per OKC. La prova degli ospiti però si ferma sui 20 punti di Shai Gilgeous-Alexander. Non basta contro uno scatenato Klay Thompson, autore di 42 punti con 12/16 da tre. Bene i partner: Jordan Poole chiude con 21 punti e 12 assist mentre Andrew Wiggins si ferma a 18. Un successo prezioso per i Warriors che provano a tenere il ritmo delle prime della classe. I Clippers intanto vincono sul campo dei Nets (116-124). Paul George segna 29 punti, Kawhi Leonard ne aggiunge 24, Zubac si concede una doppia doppia da 19 e 12 rimbalzi. Un’orchestra che funziona e che vanifica anche la prova super di Cam Thomas, autore di 47 punti. Bene anche i Dallas Mavericks che vincono 124-111 senza Luka Doncic contro gli Utah Jazz. Decisivi i 29 punti a testa di Green e Hardy.

Ad est sorride in vetta Boston. I Celtics hanno battuto 111-99 in trasferta i Detroit Pistons con il solito Jayson Tatum protagonista: il 24enne è autore di 34 punti, 11 rimbalzi, sei assist e un +16 di plus/minus. Vincono fuori casa anche i Milwaukee Bucks che si impongono 127-108 sui Blazers. Giannis Antetokounmpo gioca poco meno di 23 minuti e mette a referto 24 punti e 13 rimbalzi confezionando 8 assist. Vincono i Cavaliers che si sbarazzano dei Wizards 114-91. Tra i migliori Darius Garland e Jarrett Allen che realizzano 23 punti a testa, mentre Donovan Mitchell ne aggiunge 21.

Tutti i risultati

Detroit Pistons-Boston Celtics 99-111

Washington Wizards-Cleveland Cavaliers 91-114

Brooklyin Nets-Los Angeles Clippers 116-124

Chicago Bulls-San Antonio Spurs 128-104

Houston Rockets-Sacramento Kings 120-140

Utah Jazz-Dallas Mavericks 111-124

Golden State Warriors-Oklahoma City Thunder 141-114

Portland Trail Blazers-Milwaukee Bucks 108-127