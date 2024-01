Sci alpino, cancellate anche le gare veloci femminili di Garmisch

Il meteo ha decisamente caratterizzato in avvio la stagione di Coppa del Mondo di sci con diverse cancellazioni, in particolare in campo maschile. Ora, mentre ci avviamo verso la parte conclusiva dell’annata di sci alpino, tornano i problemi causati dalle avverse condizioni metereologiche. Dopo la cancellazione delle due discese maschili a Chamonix, arriva dalla FIS anche l’ufficializzazione delle gare veloci femminili previste a Garmisch-Partenkirchen per il 3 (discesa) e 4 (superG) febbraio. Anche in questo caso alte temperature e conseguente mancanza di neve hanno portato alla decisione, con le due gare tedesche che non hanno trovato un’altra sistemazione nelle stesse date, e quindi non saranno recuperate.