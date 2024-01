Skeleton, squadra azzurra a Sigulda: in Lettonia anche le prove valide come Campionato Europeo

La Coppa del Mondo di skeleton fa tappa in Lettonia. La squadra azzurra si trova già a Sigulda, dove venerdì 2 febbraio sono in programma le due prove valide anche come Campionato Europeo. Saranno sei gli azzurri impegnati sul budello lettone, con il direttore Maurizio Orioli che ha confermato Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari e Manuel Schwarzer al maschile, con Valentina Margaglio, Alessandra Fumagalli ed Alessia Crippa al femminile. Il gruppo azzurro – che cerca nuove risposte incoraggianti dopo l’ottimo inizio di 2024 – è già al lavoro in Lettonia insieme ai tecnici Andrea Gallina e Wilfried Schneider. La tappa di St. Moritz – che ha regalato lo storico successo di Amedeo Bagnis ed il secondo podio stagionale di Valentina Margaglio – è ancora nella memoria e gli azzurri vogliono regalarsi altre soddisfazioni.