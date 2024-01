Bob, Patrick Baumgartner guida la spedizione azzurra a Sigulda. In palio anche i titoli europei

Archiviata la tappa di Lillehammer, la Coppa del Mondo di bob si sposta a Sigulda (2-3-4 febbraio). La squadra azzurra è partita alla volta della Lettonia per preparare il prossimo appuntamento del massimo circuito che metterà in palio anche i titoli di campione europeo. Sono sei gli atleti convocati dal direttore tecnico Maurizio Orioli per la tappa lettone, con Patrick Baumgartner a guidare il gruppo composto anche da Eric Fantazzini, Robert Mircea, Delmas Obou, Mattia Variola e Fabio Batti.