Sci alpino, Campionati Assoluti 2023: Sala trionfa in gigante, quarto scudetto per lui

Nell’ultima giornata dei Campionati Italiani Assoluti 2023 di sci alpino a La Thuile, a prendersi la scena è Tommaso Sala, che conquista il quarto scudetto in carriera. Quarto a metà gara, l’azzurro recupera nella seconda manche e sale sul gradino più alto del podio nel gigante. Battuti Alex Hofer, secondo a 22 centesimi, e Filippo Della Vite, terzo. Completano la top 5 Luca Taranzano e Stefano Pizzato, mentre si registrano numerose uscite di scena, come quelle di Giulio Zuccarini (leader della prima manche), Alex Vinatzer, Tobias Kastlunger e Simon Maurberger. Infine, menzione speciale per Riccardo Tonetti, che saluta il pubblico in quella che è l’ultima gara della sua carriera.

Nello slalom femminile, invece, ad avere la meglio è Emilia Mondinelli, capace di brillare in entrambe le manche. La giovane piemontese chiude al terzo posto la prima, a 16 centesimi da Lara Della Mea e un centesimo da Marta Rossetti. Entrambe le atlete tuttavia escono di scena e Mondinelli ne approfitta per conquistare una prestigiosa vittoria. Sul podio con lei, seppur staccate, Lucrezia Lorenzi, seconda a 1″34, e Martina Perruchon, terza a 1″43. Fuori nella prima manche molte delle favorite, su tutte Federica Brignone, che non riesce a ripetersi dopo i successi in supergigante e combinata alpina.