Napoli, Kim: “Dal mercato solo schiocchezze, iniziamo a puntare anche alla Champions”

Kim Min-Jae, difensore del Napoli, si fa sentire anche dal ritiro della Corea del Sud. Autore fin qui di una stagione di altissimo livello, inevitabilmente anche per lui arrivano i rumors di mercato. “Sono solo sciocchezze che non ascolto, io sono pienamente concentrato sul Napoli – spiega Kim – Mancano ancora molte partite, vogliamo iniziare a puntare anche alla Champions. Le voci di mercato non possono infastidirmi.” Il difensore ha ricevuto anche dei premi individuali, come quello di giocatore del mese: “Se fai bene come squadra allora poi possono arrivare anche i riconoscimenti individuali, voglio continuare a fare bene e sarebbe bello entrare nella top-11 di questa stagione.”