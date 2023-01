Sci alpino, Brignone ottava a Kronplatz: “Troppi errori nella seconda manche, ero stanca”

Federica Brignone ha commentato a caldo l’ottavo posto nel secondo gigante di Kronplatz, che non la soddisfa particolarmente: “Dopo tante gare in Italia, oggi ero un po’ scarica di energie e ho realizzato di essere un po’ stanca. Ho fatto del mio meglio, ma nella seconda manche gli errori commessi sono stati troppi“. La 32enne ha poi aggiunto: “La pista era bellissima, ma non mi sono addatata bene. Per i miei gusti era un po’ stretta“.

Delusione anche per Marta Bassino, che ha vanificando un’ottima prima manche inforcando nella seconda: “Purtroppo oggi è andata male, ma resto positiva tenendomi stretta ciò che di buono sono riuscita a esprimere. Inforcata? Ho preso una bella botta“.