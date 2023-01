Milan, Scaroni dopo il ko contro la Lazio: “Bene ma non benissimo, però siamo ancora secondi”

Paolo Scaroni ha parlato del momento che sta vivendo il Milan in occasione della presentazione di un libro di Daniele Mascolo sui rossoneri: “Bene ma non benissimo“. Il presidente del club ha poi proseguito: “È bene ricordare che siamo ancora secondi. Anche se stiamo giocando male, siamo lì in classifica. E poi quattro è meglio di cinque” ha detto in riferimento alla sconfitta contro la Lazio, paragonandola al severo ko contro l’Atalanta.

“Il ‘brand’ continua a crescere e siamo il club italiano più famoso nel mondo. Dalle sponsorizzazioni non guadagniamo molti soldi perché il nostro campionato è considerato di serie B, inoltre per lo stadio incassiamo 40 milioni. Così è impossibile competere a livello internazionale, ecco perché vogliamo fare il nuovo stadio – ha aggiunto Scaroni – Posso assicurare che il Milan avrà un nuovo stadio. Se non sarà San Siro vuol dire che ce lo faremo da soli. Al momento ci sono 3 progetti in sospeso: Sesto, una carta coperta e un altro che non dico“.