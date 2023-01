Juventus, allenamento alla Continassa sul possesso palla: ieri cena di gruppo dei giocatori

La Juventus è tornata ad allenarsi quest’oggi dopo il giorno di riposo e alla Continassa i bianconeri si sono concentrati in particolar modo sul possesso palla finalizzato alla gestione e al cambio di gioco. Squadra al lavoro anche domani per preparare la sfida contro il Monza, nonostante la dura penalizzazione in classifica di 15 punti il morale resta alto all’interno del gruppo e per cementificare ulteriormente i rapporti e ricompattare l’ambiente i giocatori ieri sera sono andati a cena assieme in un ristorante di Torino.