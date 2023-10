Sci alpino, Bassino: “Soelden la gara che sento di più, cercherò di essere serena”

Marta Bassino parla ai microfoni di LaPresse del gigante di Soelden, che apre la nuova stagione sciistica di Coppa del Mondo: “Essendo la prima gara è quella che sento sempre un po’ di più, già dai giorni prima. Ci sono stati anni in cui sono arrivata forse in uno stato di forma migliore in questo periodo, però è una gara che ormai faccio da tanti anni, è un nuovo capitolo. Cercherò di essere il più serena dentro di me e di sciare come so fare. Ogni anno è sempre un punto di partenza, non sappiamo mai bene a che punto siamo“. Parla poi della preparazione avvenuta in Argentina, a Ushuaia: “Come sempre abbiamo fatto un bel lavoro, siamo stati su cinque settimane. Così si riesce a dare continuità al lavoro. Abbiamo trovato qualsiasi tipo di condizioni, riusciamo sempre anche nella giornata brutta a portare a casa qualcosa, questo è un po’ il bello di Ushuaia“.