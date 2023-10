Napoli, Mazzarri: “Hanno vinto, situazione sembra rientrata. Per il momento sto tranquillo”

Si è fatto anche il nome di Walter Mazzarri nelle scorse settimane in riferimento al possibile avvicendamento di Rudi Garcia sulla panchina del Napoli. Un ritorno che avrebbe del clamoroso, ma che certamente si allontana dopo i due successi in pochi giorni della squadra partenopea, come ammette lo stesso allenatore: “Diciamo che per il momento sto tranquillo perché hanno vinto e dunque la situazione sembra rientrata”, ha dichiarato in un intervento a Radio Cusano Campus. Il tecnico, però, sembra aver voglia di rimettersi in gioco: “Tra un paio di giorni uscirà una mia intervista su un quotidiano nazionale sportivo e dirò un po’ di cose”.