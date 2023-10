Atp Basilea 2023: programma, orari e ordine di gioco venerdì 27 ottobre

Il programma di venerdì 27 ottobre con gli orari e l’ordine di gioco del torneo Atp di Basilea 2023. Si disputano i quarti di finale, con Hubert Hurkacz che apre il programma relativo agli incontri di singolare contro Tallon Griekspoor. In serata il russo Shevchenko cercherà di confermare la sua straordinaria vittoria contro Fritz e cercare di ottenere un posto in semifinale. Di seguito il programma completo.

CENTER COURT

Ore 14:00 – Griekspoor vs (4) Hurkacz

a seguire – Humbert vs Stricker o Ruud

Non prima delle 18:00 – Ruud o Baez vs Etcheverry

Non prima delle 20:00 – (Q) Shevchenko vs Van De Zandschulp o Auger-Aliassime