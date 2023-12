Sci alpino, a rischio anche la seconda discesa di Beaver Creek: posticipato il programma

La Coppa del Mondo di sci alpino non ha pace. A Beaver Creek, negli Stati Uniti, ieri è stata cancellata la terza discesa su tre e quest’oggi le sensazioni non sono per nulla buone. A causa del forte vento, infatti, il programma della seconda discesa è posticipato. Per il momento gli atleti rimangono in albergo fino a nuova comunicazione. L’inizio della discesa era originariamente previsto per le ore 18:45 italiane. Ma sullo sfondo c’è un nuovo pericolo di cancellazione.