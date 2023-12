Udinese, Cioffi: “Partita importante come tutte, mi aspetto una squadra consapevole”

Le parole di Gabriele Cioffi, tecnico dell’Udinese, prima della gara con il Verona: “Io e i ragazzi sappiamo bene la nostra situazione. Dobbiamo vivere tutte le partite al massimo, perché possiamo vincerle tutte, come anche pareggiarle. Mi aspetto un’Udinese che sa cosa vuole e come ottenerlo. Con giocatori che sanno come comportarsi nelle varie partite all’interno della partita. Stiamo imparando dopo gli errori delle ultime gare. Per Bijol il dispiacere è grandissimo da parte mia e della squadra: questo non intacca il nostro equilibrio perché sono sicuro che chi lo sostituirà farà una grandissima gara. I ko li abbiamo vissuti in maniera positiva perché così chi ha giocato meno può dimostrare il suo valore. Non ci sarà nemmeno capitan Pereyra, che non ha recuperato dal problema muscolare. Ma io voglio concentrarmi su chi giocherà, non sugli assenti. A Verona non c’è stato tempo di provare emozioni, ma esperienze visto che è stato tutto così veloce. È una partita importante come lo sono tutte. Abbiamo lavorato sull’atteggiamento di squadra e su come vincere le partite. Sono più quelle che si vinceranno con questo atteggiamento che con un altro. Ci sono due moduli e interpretazioni. Ci aspettiamo un Verona che venga qua voglioso e conscio che è uno scontro che gli permetterebbe di agguantarci in classifica. Consapevoli di questo ci faremo trovare pronti”.