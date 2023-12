Gagliardini risponde a Rabiot e lo zittisce: “Le cose di campo rimangono in campo, non sui social”

“Le cose di campo rimangono in campo, non sui social”. Inizia così la risposta social di Roberto Gagliardini all’indirizzo di Adrien Rabiot, che ieri notte dopo Monza-Juventus aveva rimproverato il centrocampista dei brianzoli per avergli esultato in faccia sul momentaneo 1-1, che un minuto dopo sarebbe diventato 1-2 proprio con l’assist del francese, autore peraltro già del primo gol. Ma il mediano ex Inter non incassa, anzi, va al contrattacco e aggiunge le emoji della mano che saluta e della faccia che zittisce qualcuno, quindi passa al dialetto per chiudere con un “Ciama la mama!”.