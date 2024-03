Scherma, la sciabola femminile a Parigi 2024: le azzurre a Sint-Niklaas chiudono quinte

La Nazionale femminile di sciabola si qualifica per le Olimpiadi di Parigi 2024. Sulle pedane di Sint-Niklaas, in Belgio, Michela Battiston, Martina Criscio, Chiara Mormile e Irene Vecchi battono la Grecia 45-32, poi vengono sconfitte 45-41 dall’Ungheria ai quarti di finale. La contemporanea vittoria dell’Ucraina ai danni degli Stati Uniti nello stesso turno dà l’aritmetica certezza di qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi. A questo punto per completare l’opera manca solo un team: il prossimo weekend a Budapest la Nazionale maschile di sciabola gareggerà per lo stesso obiettivo. In caso di esito positivo, l’Italia Team si presenterà a Parigi con tutte le squadre di scherma.

TUTTI GLI ITALIANI QUALIFICATI A PARIGI 2024

Una grandissima soddisfazione per il gruppo del Commissario tecnico Nicola Zanotti, sotto gli occhi del Presidente della Federazione Italiana Scherma, Paolo Azzi, presente oggi a Sint-Niklaas. “Complimenti alle ragazze e a tutto lo staff della nostra Nazionale. Non hanno mai mollato, neppure quando, dopo il passo falso del Mondiale di Milano, la qualificazione pareva essersi complicata moltissimo. Con compattezza e carattere, vivendo il momento da squadra vera, che non è composta solo da quattro atlete in pedana ma dall’intero gruppo, le nostre sciabolatrici sono riuscite a rimettersi in corsa con il podio di Lima e il quarto posto di Atene, e oggi qui in Belgio festeggiano un sofferto ma meritatissimo traguardo”, le parole del Presidente federale Paolo Azzi.