Scherma, Grand Prix Tunisi: Samele secondo nella sciabola

Secondo podio stagionale per Luigi Samele, che nel Grand Prix di sciabola maschile di Tunisi conquista la medaglia d’argento. Dopo aver battuto il polacco Szczepanik con il punteggio di 15-5, il coreano Ha per 15-10, l’inglese William Deary per 15-10 e l’ungherese Gemesi, Samele è approdato in finale grazie al 15-13 rifilato allo statunitense Eli Dershwitz. Purtroppo nell’atto conclusivo si è arreso al georgiano Bazadze per 15-8, numero 2 del mondo, ma ciò non cancella un ottimo cammino. Per quanto riguarda gli altri azzurri, 8° posto per Matteo Neri, nono Luca Curatoli, 11° Michele Gallo, 27° Dario Cavaliere, 28° Riccardo Nuccio, 43° Pietro Torre e 55° Francesco Bonsanto.

Tra le donne, invece, in quattro sono uscite di scena nel tabellone dei 16. Si tratta di Rossella Gregorio, nona (sconfitta per 15-3 dalla francese Balzer), Michela Battiston, dodicesima (battuta dalla spagnola Martin-Portuges), Giulia Arpino, quindicesima (sconfitta dalla greca Georgiadou per 15-11), e e Claudia Rotili, sedicesima (uscita di scena per mano della giapponese Emura con il punteggio di 15-4).