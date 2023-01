Ligue 1 2022/23: un bel Rennes si impone sul Psg, 1-0 al Roazhon Park

Il Paris Saint Germain frena contro il Rennes, il Monaco affonda invece l’AC Ajaccio. Pareggio a reti bianche tra Reins e Nizza.

La Ligue 1 non si smentisce e continua a regalare colpi di scena. Se le vittorie di Lens e Marsiglia avvicinano entrambe alla vetta, il Psg zoppica e resta a quota 47. Sono i parigini a non riuscire in nessun modo a sbloccare il risultato contro il Rennes, sono quest’ultimi a trovare invece la rete della vittoria al 65esimo grazie al sinistro dalla distanza di Traore. Ottima la prestazione giornaliera invece di Lille e Monaco. Les Dogues firmano la decima vittoria stagionale con un 5-1 contro il Troyes: le doppiette di Bayo e David e il singolo di Virginius non lasciano scampo agli ospiti che frenano con la sola rete di Balde al 53esimo. I biancorossi invece non lasciano scampo all’AC Ajaccio, 7-1 il risultato finale, a timbrare il tabellino dei marcatori: Disasi e Embolo con doppietta e Ben Yedder con una tripletta personale. Grande vittoria anche per il Nantes che grazie a Girotto, Mohamed e Bla, chiude sullo 0-3 la trasferta di Montpellier.

Sfida combattuta quella tra Angers e Clermont, termina 1-2 al Stade Raymond-Kopa: apre le marcature la squadra ospite con la rete Rashani e raddoppia ad inizio ripresa con Neto Borges. I padroni di casa dopo varie occasioni sprecate trovano la vana rete messa a segno da Boufal all’80esimo e restano in ultima posizione in classifica a quota 8. Due i pareggi in questa diciannovesima giornata di Ligue: reti inviolate tra Reins e Nizza, 1-1 tra Tolosa e Brest: a segno per gli ospiti Mounie, padroni di casa che ritrovano poi il pareggio col gol di Aboukhlal.