Xavi batte ancora Ancelotti, stavolta vale un trofeo: la Supercoppa va al Barcellona

Xavi sa come si fa. Dopo qualche delusione di troppo, in particolare le due clamorose eliminazioni ai gironi di Champions di fila, la scorsa Liga persa per dettagli e l’Europa League di un anno fa volata via prendendo tre gol al Camp Nou, in terra araba, la stessa nella quale – in Qatar – aveva conquistato fin qui gli unici titoli da allenatore, conquista il primo trofeo alla guida del Barcellona. E se lo fa contro il Real Madrid, nell’ennesimo capitolo del clasico e di una rivalità meravigliosamente lunga e ricca di colpi di scena. Xavi si prende il primo titolo, è “solo” una Supercoppa, è vero, ma in Liga i blaugrana sono al primo posto praticamente da tutto il campionato: Xavi sulle orme di Guardiola, difficile dirlo ma il primo mattone è stato messo.

Era marzo 2022, Xavi da pochi mesi sedeva sulla panchina catalana, arrivato come il salvatore della patria dopo anni di difficoltà, ma subito in difficoltà con sconfitte clamorose e punti persi contro squadre modeste. Fu di difficile lettura quell’incredibile vittoria per 0-4 nel clasico in casa dei blancos, che però di lì a poco erano pronti a vincere la Liga. Una vittoria di Pirro, bella ma inutile, fu definita così da molti. E se due indizi non fanno una prova, vorranno però pur dire qualcosa. Due vittorie di peso, una per presentarsi, l’altra per far capire ai rivali che i tempi in cui era lui in campo a gestire i palloni possono tornare anche con la sua trasformazione in allenatore.

Con un Lewandowski così, poi, tutto è più facile: assist per il primo gol di Gavi su un regalo di Rudiger, a parti invertite poco prima dell’intervallo per il raddoppio del polacco. Courtois e Ter Stegen sono tra i protagonisti, il belga però non può nulla sul tris di Pedri che chiude i giochi: i due più grandi talenti di questa squadra e il bomber di livello universale voluto da Xavi per variare sul tema del tiki-taka. Di Benzema, del solito Benzema, il gol della bandiera per i ragazzi di Ancelotti, il cui inizio di 2023 non è sicuramente dei migliori. Ma sappiamo bene cosa è in grado di costruire…