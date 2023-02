Sci alpino, forti nevicate a Palisades Tahoe: slittano gli orari del gigante maschile

Forti nevicate a Palisades Tahoe, dove è in programma il gigante maschile nella giornata di sabato. A causa del maltempo, la giuria ha deciso di ritardare il programma della gara, facendolo slittare in avanti gli orari. Per la precisione, il nuovo orario per la prima manche è quello delle ore 11 locali, le 20 in Italia, mentre la seconda manche inizierà alle ore 13.45 americane, vale a dire le 22.45 nel Bel Paese.