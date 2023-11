Scherma, Coppa del Mondo spada maschile: gli azzurri conquistano l’argento a Berna

La Coppa del Mondo di spada maschile, in scena a Berna, regala un grande secondo posto alla Nazionale italiana. Il quartetto composto da Gabriele Cimini, Davide Di Veroli, Andrea Santarelli e Federico Vismara ha avuto la meglio contro Macao nei 32, imponendosi 45-12. La formazione italiana ha poi incontrato l’Ucraina, battendola 45-27 e conquistando un posto tra i primi otto. Durante i quarti, l’Italia ha avuto agguantato la vittoria contro l’Egitto grazie a un combattuto 36-32. Infine, in semifinale gli azzurri hanno piegato l’Ungheria per 45-37. In finale, l’oro è andato alla Francia, che hanno vinto 41-37.