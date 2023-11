Scherma, Coppa del Mondo Algeri 2023: Italia terza nella sciabola maschile, donne ottave

Si chiude con una medaglia di bronzo la spedizione italiana ad Algeri, sede della tappa di Coppa del Mondo di scherma 2023/2024. Sulla pedana algerina infatti è arrivato il terzo posto della squadra di sciabola maschile composta da Enrico Berrè, Luca Curatoli, Luigi Samele e Michele Gallo, capaci così di bissare il risultato ottenuto ieri da Pietro Torre nella gara individuale. Un risultato molto pesante anche a livello di punti nella corsa alla qualificazione ai Giochi di Parigi 2024.

Nel corso della giornata l’Italia ha prima battuto la Georgia per 45-31, poi ha superato la Germania con il punteggio di 45-42. La battuta d’arresto è arrivata in semifinale, dove gli Azzurri hanno ceduto alla Corea del Sud per 45-37. Il riscatto è stato però immediato nella finale per il terzo posto, dove il quartetto italiano ha avuto la meglio sull’Ungheria del tre volte campione olimpico Aaron Szilagyi con un netto 45-33.

Meno fortuna per la squadra della sciabola femminile. Il quartetto composto da Michela Battiston, Martina Criscio, Chiara Mormile ed Eloisa Passaro non è infatti andato oltre l’ottavo posto finale. L’esordio di giornata era stato positivo grazie al 45-43 ai danni della Polonia, poi però nei quarti la sconfitta per 45-36 ha segnato anche nel morale le ragazze del ct Nicola Zanotti che sono state sconfitte successivamente anche da Bulgaria e Giappone negli assalti che assegnavano i piazzamenti dal quinto all’ottavo posto.