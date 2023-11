BJK Cup 2023, Leylah Fernandez è perfetta: storico trionfo del Canada, Italia sconfitta in finale

Un anno dopo il trionfo degli uomini in Davis Cup, è il turno del primo, storico, trionfo anche nel femminile per il Canada del tennis. A Siviglia una semplicemente eccezionale Leylah Fernandez chiude una settimana perfetta e con un successo per 6-2 6-3 su Jasmine Paolini chiude i conti in questa finale di Billie Jean King Cup. L’Italia si ferma a un passo dal trionfo, ma Tathiana Garbin può ritenersi soddisfatta e orgogliosa del cammino delle sue ragazze, in grado di riportare in finale la Nazionale a dieci anni di distanza dall’ultima volta.

LA PARTITA – Fernandez parte in quarta con un break a trenta per poi portarsi sul 2-0 al termin di un game molto complesso in cui riesce finalmente a mantenere il servizio alla sesta chance utile dopo aver annullato anche una palla del controbreak. Jasmine fornisce prova di grande determinazione riuscendo in ogni caso ritrovare la parità sul 2-2, ma da quel momento si apre un parziale di quattro giochi a zero da parte della canadese che si aggiudica il parziale d’apertura per 6-2 in circa 40′ di gioco.

Il secondo set si sviluppa con modalità molto simi al primo, ovvero con una Fernandez che gioca alla grande e una Paolini che prova in ogni modo di restare attaccata alla partita. Sono tanti i games che vanno ai vantaggi, ma è ancora la tennista canadese a vincerli quasi tutti. Effettua il break nel terzo gioco e va sul 3-1, poi annulla due palle break che la portano sul 4-1. Jasmine riesce a restare in scia recuperando dal 15-40 nel quinto game, ma non può nulla nel settimo, quando Fernandez mette a segno un altro break. Trema un po’ anche la nordamericana, che cede un turno di battuta, ma nel gioco successivo torna a colpire alla perfezione: con una risposta vincente di procura il match, con un passante di rovescio regala il trionfo al Canada.