Scherma, Coppa del Mondo sciabola maschile: Samele conquista il bronzo a Tbilisi

Luigi Samele ha conquistato la medaglia di bronzo in occasione della prova individuale di Coppa del Mondo si sciabola maschile. Sulle pedane di Tbilisi, l’azzurro supera il polacco Hryciuk per 15-10, entrando nel tabellone dei 32. Qui sfida il francese Seitz e vince per 15-8, er poi affrontare agli ottavi il tedesco Bonah e batterlo 15-7. I quarti di finale lo hanno poi visto protagonista contro l’egiziano Elsissy, con Samele uscito vincitore dallo scontro per 15-11. Lo stop dell’italiano arriva in semifinale, con l’ungherese Szilagyi che lo piega per 15-6. Per Samele è la diciottesima medaglia tra Coppa del Mondo e Grand Prix. L’Italia tornerà in pedana domani per l’inizio della prova a squadre, dove incontrerà una tra Ucraina e Arabia Saudita con il quartetto composto da Luigi Samele, Luca Curatoli, Michele Gallo e Pietro Torre.