Real Madrid-Girona oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Liga 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Real Madrid e Girona, valevole per la ventiquattresima giornata di Liga 2023/2024. ochi mesi fa i tifosi del Girona tutto avrebbero potuto immaginare, tranne di ritrovarsi a febbraio in un match che potrebbe valere questa Liga, al Bernabeu contro il Real di Ancelotti. I Blancos giocano in casa e hanno due punti di vantaggio sulla squadra ospite. La sfida è in programma oggi, sabato 10 febbraio alle 18:30. Diretta sulla piattaforma Dazn.