Scherma, CdM spada: Fiamingo e Bozza a un passo dalla zona medaglie nel Grand Prix di Doha

Si fermano ad un passo dal podio Rossella Fiamingo e Alessandra Bozza, impegnate nel Grand Prix di spada a Doha. Le due azzurre si sono classificate rispettivamente sesta e ottava, non riuscendo ad arrivare in zona medaglia per un soffio. Fiammingo si è arresa per 15-8 all’ungherese Muhari dopo le belle vittorio contro la statunitense Husisian (11-10), l’ucraina Chorniy (15-8) e la cinese Zhu (7-6). Bazza è stata invece sconfitta dalla brasiliana Moellhausen per 15-7, dopo aver piegato l’ucraina Kharkova (15-14), l’azzurra Marzani (15-11) e la svizzera Favre (15-13). Decimo posto invece per Alberta Santuccio, mentre Federica Isola è uscita di scena nel turno da 32 insieme a Giulia Rizzi e Roberta Marzani. Fuori invece al turno da 64 Mara Navarria e Gaia Traditi.

Niente da fare invece per i colori azzurri nella gara maschile, dove l’unico ad approdare al tabellone da 32 è stato Luca Diliberto, poi sconfitto dall’ucraino Reizlin per 13-9 e 27° al traguardo. Eliminati al turno dei 64 invece tutti gli altri, ovvero Davide Di Veroli, Gabriele Cimini, Valerio Cuomo, Filippo Armaleo, Enrico Piatti ed Enrico Garozzo.