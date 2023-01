Formazioni ufficiali Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund, Bundesliga 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund, match valido per la 18esima giornata della Bundesliga 2022/2023. Nella gara d’andata, il team giallonero si è imposto per 1-0, partita decisa dal gol di Marco Reus dopo 10 minuti di gioco. Negli ultimi 20 scontri diretti, il Borussia Dortmund si è imposto in 11 occasioni, con 3 pareggi e 6 successi del Bayer Leverkusen. per quanto riguarda la classifica, invece, i padroni di casa occupano la nona piazza a quota 24, mentre gli ospiti hanno 31 punti e sono sesti. Il calcio d’inizio è programmato per domenica 29 gennaio alle ore 17:30, di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori.