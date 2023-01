Juventus-Monza, infortunio per Milik: cambi esauriti, bianconeri in 10

Piove sul bagnato per la Juventus, che oltre alla sconfitta per 2-0 in casa contro il Monza deve fare i conti anche con l’infortunio di Arkadiusz Milik. L’attaccante polacco, entrato al 58′ al posto di Kean, ha accusato un problema al flessore. I bianconeri hanno tuttavia esaurito tutte e cinque le sostituzioni, perciò Milik non è potuto uscire ed è stato costretto a stringere i denti per rimanere sul terreno di gioco. Essendo però infortunato, è come se la Juventus giocasse in dieci i minuti finali della gara dell’Allianz Stadium.