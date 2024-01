Sassuolo, Dionisi: “Non affronteremo la stessa Juventus dell’andata. Lotta salvezza? Il livello si è alzato”

“Siamo consapevoli che se ripeteremo il girone d’andata riusciremo a salvarci, perciò viviamo questa vigilia senza angoscia. Allo stesso tempo, sappiamo che non affronteremo la stessa Juventus battuta a settembre: perché giocheremo in trasferta e perché loro sono più consapevoli“. Queste le parole di Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del posticipo del 20° turno di Serie A 2023/2024 contro la Juventus. “Non sarà la stessa Juve, ma spero che possa essere lo stesso Sassuolo, altrettanto intenso. Per fare risultato servirà essere quasi perfetti e sperare che loro siano meno efficaci del solito“.

Dionisi ha quindi analizzato la lotta salvezza: “Quest’anno è complicato, ma ne eravamo al corrente già all’inizio. Sono salite squadre che rappresentano una città o una regione e in casa fanno la differenza. Il livello nella parte destra della classifica si è alzato, come testimoniano i 17 punti della terzultima, ma noi pensiamo solo a noi stessi. Il successo contro la Fiorentina ci ha dato una bella iniezione di autostima. Purtroppo non recuperiamo nessuno, inoltre quella di Toljan è una grossa perdita“. Infine, sul calciomercato: “Non è la sede opportuna per parlarne: saremo pronti a cogliere eventuali opportunità“.