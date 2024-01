Arabia Saudita, Mancini esclude tre giocatori dalla Coppa d’Asia: “Decido io chi gioca e chi no”

Il Ct dell’Arabia Saudita, Roberto Mancini ha spiegato i motivi dell’esclusione di tre calciatori – inizialmente convocati – dalla prossima Coppa d’Asia. A tornare a casa saranno il portiere Nawaf Al-Aqidi, il centrocampista Salman Al-Faraj e l’esterno Sultan Al-Ghannam. “Erano in lista. Salman mi ha detto che non vuole giocare le amichevoli. Ho chiesto a Sultan se fosse felice di giocare e lui mi ha risposto di no”, ha spiegato Mancini in conferenza stampa alla vigilia della prima gara contro l’Oman. “I giocatori non decidono se giocare o no, lo decido io. Nawaf mi aveva detto che sarebbe venuto ma il giorno dopo, a Riad, ha cambiato idea. Abbiamo provato a parlare con lui e a metterlo in lista. Tre giorni fa è andato dal nostro allenatore dei portieri e ha detto ‘Non voglio restare qui se non posso giocare’. Voglio solo giocatori che combattono per il loro Paese”. “Non capisco quando un giovane rifiuta di venire perché non sa se giocherà oppure no. La Nazionale non è un club, è il tuo Paese. Tu rappresenti tutta la gente del tuo Paese. Dovresti essere felice se fai parte di questo gruppo. Questa è una situazione molto strana ed è la prima volta che la vivo… Ma abbiamo trovato altri giocatori con cui giocare”, ha aggiunto Mancini. “L’Oman ha buoni attaccanti e centrocampisti, sono molto pericolosi in attacco. Per questo domani sarà una partita difficile”, conclude l’ex Ct azzurro.