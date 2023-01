Sassuolo, Carnevali: “I giocatori più importanti non si muoveranno fino al termine della stagione”

Poco prima del match contro il Monza, l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato ai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole: “E’ fuor di dubbio che abbiamo individualità forti, ma dobbiamo dimostrarlo sul campo. Speriamo che la partita contro il Monza ci faccia vedere qualcosa di buono. I giocatori più importanti, fino al termine della stagione non si muoveranno. Preoccupato per la sentenza della Juve? Ho letto del Sassuolo soltanto sui giornali, non so da dove si uscita. Mi dispiace, fa male per il nostro sistema. Speriamo che possa dare la possibilità di ripartire, come calcio italiano siano in difficoltà”.