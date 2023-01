Highlights slalom maschile Kitzbuehel 2023: vince Yule, 13esimo Sala (VIDEO)

Il video con gli highlights dello slalom maschile di Kitzbuehel 2023, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. Daniel Yule conquista il secondo successo stagionale con una seconda manche perfetta chiusa in 51.60 (1:44.63 il tempo complessivo) che gli ha consentito di recuperare ben sei posizioni rispetto al primo round. Secondo uno straordinario Dave Roding, mentre aggancia l’ultimo gradino del podio Lucas Braathen che va a riprendersi il pettorale rosso di leader della specialità. Delusione in casa Italia: tredicesimo Tommaso Sala, mentre gli altri azzurri chiudono abbondantemente dietro. Di seguito gli highlighits.