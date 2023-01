Monza-Sassuolo, Frattesi: “Ci siamo detti le cose in faccia”

Quattro sconfitte consecutive e una classifica sempre più preoccupante. Davide Frattesi fa il punto sullo stato d’animo in casa Sassuolo prima del match contro il Monza, valido per la diciannovesima giornata di Serie A. “Il confronto era una cosa dovuta, è giusto dirsi le cose in faccia nello spogliatoio e quando si parla chiaro le cose vanno meglio. E’ bello tornare a giocare qui, come casa, voglio bene a tutti quanti e sarà un’emozione grande”, ha detto il centrocampista ai microfoni di Dazn.