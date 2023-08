San Siro, Verri: “Con il vincolo lo stadio sarà una cattedrale nel deserto”

Il Capogruppo della Lega in Consiglio Comunale a Milano, Alessandro Verri, ha così parlato della situazione dello Stadio San Siro. Ecco le sue parole: “Il vincolo su San Siro posto dalla sovrintendenza condannerà lo stadio a diventare una Cattedrale nel deserto. Come lo stadio Flaminio a Roma anche San Siro verrà abbandonato e lasciato al degrado, una ferita per i Milanesi causata dal Sindaco Sala che invece di essere un grande Manager si è dimostrato un pessimo politico ostaggio dei signor No che compongono la sua stessa maggioranza. Milano vedrà fuggire le due squadre simbolo della città perdendo l’indotto che esse generano e l’investimento da oltre 1 miliardo di euro in favore di amministrazioni lungimiranti e più attente allo sviluppo economico della propria comunità. Sala sarà il primo sindaco ad essere ricordato per aver fatto gli interessi di altre città e non di quella che governa”.