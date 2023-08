Benfica-Porto oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Supercoppa Portogallo 2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Benfica e Porto, valevole per la Supercoppa di Portogallo 2023. Primo trofeo stagionale e subito in campo le due grandi del calcio lusitano: lo scorso maggio il Benfica ha conquistato la Liga portoghese con un margine di due punti sui rivali, mentre il Porto era riuscito a trionfare nella Coppa Nazionale battendo il Braga nell’atto conclusivo. La sfida è in programma oggi, mercoledì 9 agosto alle ore 21:45 al Municipal de Aveiro. Non è prevista la trasmissione in diretta dell’evento in Italia.